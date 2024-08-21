Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ağustos hava durumu tahminlerini açıkladı. Rapora göre, Edirne, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sinop, Bolu, Karabük, Ankara ve Kastamonu’da sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Ağustos Çarşamba günü için illere göre hava durumu tahminleri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç bölgeleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Yağışların, özellikle Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgelerimizde Hava Durumu

Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, bazı yerlerde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Tekirdağ ve öğleden sonra batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Edirne: 37°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

37°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul: 31°C - Parçalı ve az bulutlu.

31°C - Parçalı ve az bulutlu. Kırklareli: 34°C - Parçalı bulutlu.

34°C - Parçalı bulutlu. Kocaeli: 33°C - Parçalı ve az bulutlu.

33°C - Parçalı ve az bulutlu. BURSA 24°C, 34°C

Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, iç kesimlerde zamanla parçalı ve çok bulutlu bir hava görülecek. Kütahya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Afyonkarahisar: 34°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

34°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. İzmir: 34°C - Az bulutlu ve açık.

34°C - Az bulutlu ve açık. Manisa: 37°C - Az bulutlu ve açık.

37°C - Az bulutlu ve açık. Muğla: 33°C - Az bulutlu ve açık.

Akdeniz Bölgesi: Genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Adana: 35°C - Az bulutlu ve açık.

35°C - Az bulutlu ve açık. Antalya: 32°C - Az bulutlu ve açık.

32°C - Az bulutlu ve açık. Hatay: 33°C - Az bulutlu ve açık.

33°C - Az bulutlu ve açık. Isparta: 35°C - Az bulutlu ve açık.

İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Kuzey kesimlerde zamanla parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 37°C - Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

37°C - Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çankırı: 38°C - Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

38°C - Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Eskişehir: 35°C - Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

35°C - Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Konya: 37°C - Az bulutlu ve açık.

Batı Karadeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, zamanla parçalı ve çok bulutlu bir hava görülecek. Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak yağış ve yer yer dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bolu: 33°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

33°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kastamonu: 34°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

34°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sinop: 32°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

32°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Zonguldak: 27°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Genellikle az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: 41°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

41°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Artvin: 35°C - Az bulutlu ve açık.

35°C - Az bulutlu ve açık. Samsun: 31°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

31°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Trabzon: 30°C - Az bulutlu ve açık.

Doğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Erzurum: 31°C - Az bulutlu ve açık.

31°C - Az bulutlu ve açık. Kars: 30°C - Az bulutlu ve açık.

30°C - Az bulutlu ve açık. Malatya: 38°C - Az bulutlu ve açık.

38°C - Az bulutlu ve açık. Van: 29°C - Az bulutlu ve açık.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Diyarbakır: 42°C - Az bulutlu ve açık.

42°C - Az bulutlu ve açık. Gaziantep: 41°C - Az bulutlu ve açık.

41°C - Az bulutlu ve açık. Siirt: 40°C - Az bulutlu ve açık.

40°C - Az bulutlu ve açık. Şanlıurfa: 42°C - Az bulutlu ve açık.