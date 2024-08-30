Vizyon projelerini bir bir hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın ‘Çevre Belediyeciliği’ konu başlığıyla daha önce açıkladığı Ahievran Caddesi çevre düzenleme çalışmasında geri sayım başladı. Bir mühendis gözüyle çalışmaların inceliklerini yetkilerle paylaşan Başkan Çolakbayrakdar, şehrin kalbine daha çevreci bir anlayışla büyük bir operasyon yaptıklarını belirterek, “Kayseri'mizin kalbinde yeşeren bu yeni dokuyla, şehrimize nefes aldıracak, hemşehrilerimize huzur verecek bir yaşam alanı inşa ediyoruz" dedi.KAYSERİ (İGFA) - İlçede dönüşüm ve değişimin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve daha güzel olması için çalışmaları sık sık kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi’nde çalışmaları kontrol etti. Bir mühendis gözüyle kuru havuz, yeşil alan ve kaldırım çalışmalarının inceliklerini yetkilerle paylaşan Başkan Çolakbayrakdar, çevre düzenlemesinde daha fazla yeşile ağırlık verilmesi talimatında bulundu. Çevre düzenleme çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar, şehrin kalbine dokunan bir proje olduğunu belirterek, Kayseri’nin çehresini değiştiren konforlu ve kalıcı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Şehrimizin kalbinde yeşeren bu çevre düzenlemesiyle Kayseri'yi daha yaşanabilir ve daha yeşil bir geleceğe taşıyacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kadim mahallelerimizden biri olan Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi'ndeyiz. Orduevi'nden başlayıp Büyükşehir Belediyemize kadar uzanan Ahievran Caddesi'nde çevre düzenleme faaliyetlerine başladık. Çevre düzenleme çalışması kapsamında otoparkları artırarak yeniliyoruz. Özellikle yeşil alan dokusunu artırarak yeni bir yeşil alan inşa ediyoruz. Bununla birlikte, olmazsa olmaz olan yürüme yollarını yapıyoruz. Oturma gruplarının olacağı ve yeşil alan ile otoparkın daha da artacağı yeni bir çevre düzenlemesi gerçekleştiriyoruz. Tabiri caizse, şehrin kalbinde bir operasyon yapıyoruz. İş yerleri faaliyetlerine devam ederken hiçbir aksaklığa meydan vermeden, hızlı bir şekilde çevre düzenlemesini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde sahada çalışıyor. İnşallah en kısa sürede fiziki çalışmaları bitirip yeşillendirme çalışmalarını tamamlayacağız. Şehrin merkezinde pırıl pırıl, yemyeşil bir dokuyu hayata geçirmiş olacağız. Daha çevreci bir anlayışla Kocasinan’a, Kayseri’mize ve insanımıza yakışır bir çevre düzenlemesiyle hemşehrilerimizin mutlu olacağı bir çalışmayı daha tamamlamış olacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan çevre düzenleme çalışması kapsamında Orduevi'nden başlayıp Büyükşehir Belediyesi’ne kadar uzanan Ahievran Caddesi’nde toplam 13 bin metrekare alanda 250 otopark, genişletilmiş yeşil alanlar, oturma grupları, gölgelikler, 3 kuru havuz, farklı bitki örtüleri ve peyzaj çalışmaları ile LED ışıklandırmalar yer alacak.