Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tercih ve Tanıtım Günleri Rektörlük Şehir Ofisinde gerçekleşti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapan öğrencilere doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak için gerçekleştirilen Tercih ve Tanıtım Günleri etkinliğinin açılışına Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, Çanakkale Protokolü, akademik ve idari personel katıldı.ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, “Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan gençler olarak çok önemli bir dönemden geçiyorsunuz. Tercih yapmak, hayatınızın en kritik kararlarından biri. Öğrencilerimiz için ve velilerimiz için bir yıllık maratonun en verimli geçirilmesi, en profesyonelce yardım alınması gereken günlerini geçiriyoruz. Birkaç gün içerisinde tercih dönemi sona erecek ve biz 2024-2025 akademik yılı öğrencilerimizi bekliyor olacağız. Deneyimlerimizi, tecrübelerimizi aday öğrencilerimizle yerinde paylaşmamız akademik açıdan önemli. Bizler 2028 mezunlarımızı bekliyor olacağız. Onlar için, ülkemiz için, kentimiz için hayırlı olsun” dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günlerinin kapanış törenine ise, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, Genel Sekreter V. Oğuz Ünal, Çanakkale Protokolü, akademik ve idari personel katıldı. Rektör Erenoğlu bu yıl ikincisinin gerçekleştirildiği Tercih ve Tanıtım Günlerinin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkür etti. Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Etkinlik süresince alanında uzman kişiler tercihlerinde öğrencilere rehberlik ederken, Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılan canlı yayınlar ile üniversitemiz akademik birimleri öğrencilere tanıtıldı.