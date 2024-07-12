Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, modern tıbbi cihazları bünyesine dahil etmek için yardım kampanyası başlattı. Proje tanıtım etkinliğiyle ilk yardımların yapıldığı kampanya çerçevesinde 6 ay içinde 120 milyon TL değerinde iki cihazın alınması amaçlanıyor.

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne ileri teknolojiyle tasarlanmış PET/BT kanser tarama ve yapay zekalı modern MR cihazlarını kazandırmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı. "Senin Desteğin ile Daha Güçlü Bir Hastane" sloganı gerçekleştirilen kampanyanın ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi A Blok Girişinde düzenlenecek Proje Tanıtım Etkinliği düzenlendi. Programa ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Karaayvaz, ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ali Kiraz ve hastanede görevli doktorlar katıldı.

Elimizden geleni hep beraber yapmalıyız

Programda bir konuşma yapan Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, “Ben bu bağış ve yardım kampanyasını bir görev kampanyası olarak görüyorum. Çanakkaleliler, burada hizmet edenler, burada doğmuş olanlar, burada mezun olanlar, üniversitesine sahip çıkmak durumunda. Eksiklerimiz olduğunun farkındayım. Devlette, üniversitede özelde eksiklerimizin olduğunun farkındayım ama bunları gidermek için. Ben şimdiden emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Teşhis ve tedavi yöntemlerini hızlı ve etkin olarak uygulanması gerekiyor

Ardından konuşan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise, “Bu noktada özellikle PET/BT ve MR cihazlarının temini için başlatmış olduğumuz kampanyamız için sizlerin karşısına çıktık. Bildiğiniz gibi sağlık her birimizin hayatında gerçekten önemli bir yer tutuyor. Özellikle hastalarımıza en doğru teşhis ve tedavi yöntemlerini hızlı ve etkin olarak uygulanması gerekiyor. Pek çok alanda olduğu gibi kanser vakalarında da özellikle bunun için de modern tıbbın modern teknolojinin bize sunduğu imkanları hocalarımızın bir yerde hizmetine, emrine vermek ve hastalarımıza hızlı bir şekilde müdahale etmek durumundayız. Çünkü hastane önemli, çünkü hastane üniversitemizin halka açılan ilk ve tek yüzü, en önemli yüzü. Bu nokta bizim için çok önemli. Dolayısıyla modern tıbbın gerektirdiği bu cihazlara hızlı bir şekilde sahip olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından 6 ay içinde 120 milyon TL değerinde iki cihazın alınması amaçlanan kampanyanın ilk bağışları ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk ve Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün tarafından yapıldı.