Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan İsmet D.'nin çöp eve dönüştürdüğü 3 katlı binasından kamyon kamyon atık malzeme çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Osmangazi Belediyesi Temizlik Ekipleri, binanın yaklaşık 3 günde boşaltılabileceğini belirtti.

Fatih Mahallesi'nin 2. Karahan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada yaşayan İsmet D., yıllardır yaşadığı binayı dışarıdan topladığı çöplerle doldurdu. Binanın içinden yayılan rahatsız edici kokular nedeniyle nefes almakta zorlanan mahalle sakinleri, durumu hemen Osmangazi Belediyesi Temizlik Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen temizlik ekipleri, karşılarına çıkan manzara karşısında şok yaşadı.

Zorlukla binaya giren temizlik ekipleri, içeride kamyon kamyon çöp çıkartmak durumunda kaldı. Ayrıca, binanın bakımsızlığından dolayı sarkan ağacı da kesmek zorunda kaldılar. Çöplerin kamyonlarla taşınmasıyla birlikte binanın tamamen boşaltılmasının 3 gün sürebileceği ifade edildi.

Mahalle sakinleri, İsmet D.'nin çöp yığınına çevirdiği binanın çevrelerindeki yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ve bu durumdan bıktıklarını dile getirdiler. Osmangazi Belediyesi Temizlik Ekipleri ise konuya hızlı bir şekilde müdahale ederek binayı eski haline getirmeyi amaçladıklarını belirttiler.