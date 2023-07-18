İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, seyir halinde olan bir tırın tekeri patlayarak kontrolden çıkması sonucu şarampole yuvarlandığı korkunç kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şans eseri, tırın yan yatmasına rağmen şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde, saat 11.00 sularında meydana geldi. Suat Çankır yönetimindeki 34 FL 8465 plakalı Mercedes markalı tır, seyir halinde ilerlerken tekeri patladı. Kontrolden çıkan tır, yolun kenarında bulunan şarampole doğru hızla sürüklendi ve sonunda devrildi. Kaza anı ise yakınlardaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, tırın aniden savrularak şarampole doğru ilerlediği ve bir süre sonra yan yattığı açıkça görülüyor. Tırın devrildiği an ise büyük bir gürültüyle meydana geldi. Bu şiddetli kaza sonrasında, şoför Suat Çankır araç içerisinde sıkışmadan kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, şoförün herhangi bir yara almadığını belirledi. Ancak tırın büyük miktarda hasar aldığı ve yolun trafiğe kapanmasına neden olduğu görüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen çekici ve kurtarma ekipleri, devrilen tırı kaldırmak için çalışmalara başladı.