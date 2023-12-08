Cübbeli Ahmet Hoca'nın aylık geliri belli oldu! Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'ye açtığı hakaret davası dosyasına 'mali durum araştırma tutanağı'nın girmesiyle bu rakam öğrenildi. Ne iş yaptığı sorusuna da verdiği yanıt dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, gelirini iki parça halinde açıkladı.

İŞTE CÜBBELİ AHMET HOCA'NIN AYLIK GELİRİ

Habere göre; Cübbeli Ahmet Hoca, aylık gelirinin 140 bin TL olduğunu söyledi. Tutanağa göre; ne iş yaptığı sorusuna ise Cübbeli Ahmet Hoca, 'YouTuber' cevabını verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, YouTube'dan aylık gelirinin 55 bin TL olduğunu açıklarken kitap yazarı da olduğunu ve buradan da ayda 85 bin TL kazandığını ifade etti.

Öte yandan Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesindeki dava dosyasına giren belgeye eğitim durumunun da 'medrese eğitimi' olarak yazıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in depremzedelerle alakalı sözlerini 'din ve devlet düşmanlığı' olarak nitelendirmişti.