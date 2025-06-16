Kurban Bayramı'nda Bursa’ya sürpriz bir şekilde ziyaret eden Cübbeli Ahmet Hoca, Selâhaddin Buhârî Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin kabr-i şerifinde dua etti.

İslam alimlerinden biri olarak tanınan ve Hristiyanları ahlakıyla İslam dinine döndürmeyi başaran Salahattin Buhari Hazretleri bölgede kalıcı izler bırakan mübarek bir zat olarak biliniyor.



Cübbeli Ahmet Hoca’nın Kurban bayramında bölgeden hiç kimseye haber vermeden yaptığı sürpriz ziyaret köyde yaşayan vatandaşları da şaşırttı. Aniden karşılarında Cübbeli Ahmet Hocayı gören vatandaşlar yapılan duanın ardından sohbet etme imkanı buldu.

SALAHUDDİN BUHARİ KİMDİR?

Bursa Keles'e bağlı Dedeler Köyü'nde kabri bulunan Salâhuddîn Buhârî Kuddise Sirruhû Hazretleri, Bursa’nın fethinden evvel Horasan’dan gelen Alperenlerden biri olarak tanınıyor.

İrşâdıyla bölgede yaşayan Hristiyanları Müslüman yapmayı başaran mübarek zatın Bursa'nın fethine iştirâk ettiği rivâyet ediliyor.

ŞİFACI ALİM DİYE BİLİNİYOR

Eğitmen kişiliği ile öne çıkan Selâhaddin Buhârî Kuddise Sirruhû Hazretleri çok sayıda talebe okutması ve hastaların şifâsına vesîle olması ile tanınıyor. Vefatının üzerinden 700 sene geçmesine rağmen ülkenin ve dünyanın dört bir köşesinden gelen felçli hastalar ile çocuğu olmayanlar şifa bulmak için kabri ziyaret ediyor.

700 ÖNCE KOYDUĞU YASAKLAR UYGULANIYOR

Mübarek zatın en büyük alametleri arasında köyde koyduğu davul ve zurna yasağı gösteriliyor. Bu alamete sıkıca sarılan köylüler, aradan geçen yüzlerce yıldır davul ve zurna çalınmasına izin verilmiyor. Köyde Ramazan davulu dahil, düğün ve etkinliklerde hiç davul zurna kullanılmıyor.

KABRİNDE Kİ TOĞRAĞIN MUCİZESİ

Salâhuddîn Buhârî Hazretlerinin kabri ile ilgili yüzlerce yıldır çeşitli inanışlarda var. İnanışa göre, O köy ve civarından askere gidenler, Kabr-i Şerîfinin toprağından bir miktar alıp üzerinde taşıması halinde, afet ve musibetlerden korunuyor. Hatta tecrübe edilerek üzerinde o topraktan bulunan askerlerin mahfuz kaldığı da iddialar arasında.

CÜBBELİ AHMET HOCA HANGİ DUAYI ETTİ

Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda, Selâhaddin Buhârî Kuddise Sirruhû Hazretleri’nin kabrinde yaptığı dualara ilişkinde bilgi paylaşımında bulundu.

Açıklamada, “Cübbeli hoca bu mübârek zâtın huzûrunda çok duâlarda bulundu, o belde ve civâr-ı âlîsinin ilim ve irfân ile yetişmesi, vatanımızın ve İslam vatanlarının iç ve dış savaştan muhâfazası, Ğazze ve Filistin'in kurtuluşu için özellikle niyâzlarda bulundu.

Allâh-u Teâlâ, Salâhuddîn Buhârî Kuddise Sirruhû Hazretleri'mize yüksek dereceler ihsân eylesin, İslâm'a ve Müslümânlara yaptığı hizmetlerden dolayı derecesini âlî eylesin, bizleri de şefâatlerine nâil eylesin. Âmîn!”