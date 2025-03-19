Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Ünlü'nün damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun da gözaltı listesinde yer aldığı ortaya çıktı.

Cübbeli Ahmet'in kızı Yüsra Palazoğlu, Beşiktaş'ta çakar tertibatı bulunan lüks cipinin hatalı dönüş yaptığı anların sosyal medyada yayılmasının ardından tepkilere neden olmuştu.

Polis ekipleri, Yüsra Palazoğlu'na "Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin, sadece belirli yerlerde bulundurulması ve kullanılmaması" ile "Trafik işaret ve levhalarına uymama" suçlarından toplamda 139 bin 165 TL idari para cezası kesmişti.