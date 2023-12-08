AK Parti'nin belediye başkan adaylarını bu ay içinde açıklaması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gösterilecek aday ise merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a AK Parti ve MHP heyetlerinin yerel seçim çalışmalarıyla birlikte 2019 seçimlerindeki dengelerin gözetilip gözetilmeyeceği soruldu. Cumhurbaşkanı, adayların açıklanmaya başlayacağı tarihi de verdi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024’e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız.