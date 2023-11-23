AK Parti ve MHP'nin, sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik "kara para aklama" iddialarına ilişkin HEDEP'in gündeme getirdiği önergeyi reddetmeleriyle ilgili gelişme, Dilan ve Engin Polat çiftinin suçlamalarla ilgili sürecini ele almıştır. Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, önergeyi gündeme getirirken daha önceki benzer durumları hatırlatarak kara para aklamaktan soruşturulan bakanlara atıfta bulunmuş ve güzellik merkezleri aracılığıyla kara para aklama iddialarını dile getirmiştir. Ayrıca sosyal medya fenomenlerinin suçlamaları sulandırmak için kullanıldığını belirtmiş ve bu konuda bürokratlar ve siyasetçilerin de dahil olduğu bir kara para aklama ağı olduğunu iddia etmiştir. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ise kara paranın zihniyet meselesi olduğunu vurgulamış ve tamahkarlık ile sahtekarlığın birbirine karıştığını ifade etmiştir. Bu sözlerle önergenin reddedilmesinin ardında yatan zihniyeti eleştirmiştir.

İYİ Parti ve CHP’den Tepki Gecikmedi!

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye'de kriminal faaliyetlerin kolaylıkla devam ettiğini belirterek kirli paranın temiz parayı dışlayacağını ve yasal kazanç elde edenlerin rekabet avantajını kaybetmesi nedeniyle faaliyet alanlarından uzaklaşacağını ifade etti. Çömez, kara para aklamanın devlet içindeki bağlantıları olduğunu iddia ederek bu durumun ülkede her geçen gün artan endişe yarattığını söyledi. "Kirli paranın ardında durmak geçici bir çözüm olabilir, ancak o kirli paranın ve sahiplerinin etkisi altında temiz insanlar ve kurumlar bırakmaz. Sonuç olarak küresel tefecilerin peşinde dolaşmak zorunda kalırsınız" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise suç örgütlerinin Türkiye'deki etkinliğini gösteren bir liste paylaşarak kara paranın ve terörün finansmanına karşı mücadelenin önemini vurguladı. Akay, özellikle ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için bu mücadelenin eyleme dönüşmesi gerektiğini belirtti. Grup önerisinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesinin ardından görüşmeler tamamlandı.