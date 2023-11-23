Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çekici bir tahminde bulunarak 28 lira seviyesinde olan doların beklenmedik bir değişim yaşayabileceğini belirtti. Dolar ve altın yatırımcıları, gelecekteki alım fırsatları ve piyasa trendleri hakkında merak içinde.

2024 yılında finansal piyasalarda nelerin olacağına dair sorular sorulurken İslam Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında önemli mesajlar iletti. Yıllardır vurguladığı "Dolar bir yatırım aracı değildir" görüşünü yineleyen Memiş, bu yıl da dolar biriktirenlerin zarar ettiğini ifade etti.

Bir Örnekle Açıkladı!

Rakamların da bu gerçeği yansıttığını belirten Memiş, üç önemli enstrüman üzerinden bir örnek sunarak durumu açıkladı. 1 Ocak ile 21 Kasım arasında 10 bin lira ile yapılan yatırımların getirisini gösteren tabloda, doların altın ve euro karşısında geride kaldığı vurguladı. 2002-2022 yılları arasında da en az getirinin dolar üzerinde olduğunu belirten İslam Memiş, dolar ile ticaret yapanların durumunun farklı olduğunu ancak kâr üzerinden biriktirilen dolardan zarar elde etmenin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.