Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir devlet olarak değil, köklü bir geçmişin ve binlerce yıllık devlet geleneğinin devamı olarak kurulduğunu vurguladı. Bu bağlamda, Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda milletin tarih boyunca kazandığı tecrübelerin ve birikimlerin bir yansıması olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, Cumhuriyet'in kazanımlarına dikkat çekerek, Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve özgürlükler konusundaki kararlılığını pekiştirdi. Erdoğan, bu yeni rejimin, geçmişten gelen güçlü değerleri yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası arenada daha etkili bir rol üstlenmesi için atılan adımlara da değindi.

Cumhurbaşkanı, bu özel günde milletin birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin gelişiminde herkesin katkısının büyük olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin, tarihsel mirası ve güçlü devlet geleneği ile daha aydınlık bir geleceğe ilerlemeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.