İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede enerji ve yatırım başta olmak üzere birçok alanda iki ülke arasında büyük bir potansiyel bulunduğunu ifade etti. Özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesinin, iki ülke arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasını kolaylaştıracağına dikkat çekti.

Erdoğan ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın girişimleriyle İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu gelişmenin kalıcı olmasını temenni ettiğini söyledi. Gazze’de yaşanan insani trajedinin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl yollarla çözümünde de yakın iş birliğinin önemine işaret etti.

Görüşmede iki lider, NATO’nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcılığının güçlendirilmesi adına atılacak adımların önemine değindi.