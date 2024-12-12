ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'ye geldi.

Ankara'da bir dizi diplomatik görüşme yapacak olan Blinken, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini kabulünü bekledi.

Yaklaşık yarım saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Blinken'ın, Suriye'ki son durum ve bölgesel konuları görüşmesi, görüşmenin ardından yapılacak açıklama bekleniyor.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Baş Danışmanı Çağatay Kılıç ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.