Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı" kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, iftar programında yaptığı konuşmada, "Ramazan Bayramı ikramiyelerinin emeklilerin hesaplarına 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında yatırılacağını müjdeledi."

Bu bereketli iftar sofrasında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim.Bugün 6. orucunu tuttuğumuz mübarek Ramazan-ı Şerif'i hüzünlü karşıladık, hüzünlü yaşıyoruz.

Şu an Gazze'de kelimelerin kıfayetsiz kaldığı büyük bir insani dram yaşanıyor. Bir kap sıcak yemeği bulmanın lüks olduğu son derece acı verici insanlık adına utanç verici günlere şahitlik ediyoruz.

Adalete, barışa, dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Rabbim tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyorum. Milletimizin Gazze'ye ve diğer mazlum coğrafyalara yardımlarını artığını görmekten memnuniyet duyuyorum.

Çalışma hayatını henüz çok genç yaşlarında İETT'de işçi olarak başlamış bir kardeşinizim. Çalışmak kadar emeğinin karşılığının hakkıyla almanın öneminin farkındayız. Kanuni Sultan Süleyman, işçilerin ücretinin günlük olarak verilmesini emretmiş bunun için inşaatın ortasına bir hesap çadırı kurdurmuştu. 1792 yılında çadır çeşmesi yaptırılmıştır. Süleymaniye meydan çeşmesi bu hassasiyetin günümüze kadar uzanan simgelerindendir.

Tarihimize ve köklü geleneğimize baktığımız zaman bu tarz pek çok örnek uygulamayı görmek mümkündür. Biz görev aldığımız her yerde çalışanların haklarının teslimi için çaba harcadık. Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz. Sosyal koruma ücreti olan asgari ücret 17 bin liraya çıktı. Böylece asgari ücrette bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 oranında artış oldu.

Memurlarımızın aylıklarında ise yüzde 50'ye yakın artış sağladık. Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık. Bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık.

Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.

Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek daha kalıcı refah artışı sağlayacağız. Emeğin karşılığı kadar bir diğer önemli konu emeğin müdafaasıdır. Sendikacılık ile işçi işveren ilişkilerini düzenleyen sosyal diyalog mekanizmalarımız geçmişte hak ettiği ilgiyi görememişti. Son 21 yılda her alanda olduğu gibi sosyal diyalog konusunda da ciddi ilerlemeler kaydettik. Sendikalaşma oranı yüzde 15'i geçti. Her toplu görüşmemizde yeni imkanlar getirerek memurlarımızın haklarını iyileştirmeyi sürdürüyoruz.

Biz memurlarımızın haklarını geliştirmek için gayret ederken muhalefet ise Anayasa mahkemesine götürerek budamaya çalışıyor. Bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Geçtiğimiz yıl yaptğımız 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ek göstergelerini yeniden belirlenmesini sağlamıştık. 3600 ek gösterge düzenlem