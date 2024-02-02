Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 ilçenin belediye başkan adaylarını açıklamak üzere Bursa’ya geldi. İstanbul’da Cuma namazını kıldıktan sonra Bursa’ya helikopterle gelen Erdoğan’ı Fethiye Kültür Merkezindeki helikopter pistinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürgan ile Ak Parti Bursa Milletvekilleri karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir süre protokol mensupları ile görüştükten sonra makam aracıyla 17 ilçe belediye başkan adayının açıklanacağı Tofaş Kapalı Spor Salonu’na geçti. Salon çevresinde alınan sıkı güvenlik dikkat çekerken Cumhurbaşkanlığı polisleri akreditasyonları olmayanları salona almadı.

Kaynak: iha