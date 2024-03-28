Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitingi için bu kente geldi.

Erdoğan'ı taşıyan helikopter saat 12.30 sıralarında Merinos'a indi. Erdoğan'ı Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan karşıladı.

Erdoğan, daha sonra otobüsle Kent Meydanı, Çakırhamam, Atatürk Caddesi güzergahını izleyip Bursa Valiliği'ne geçti. Erdoğan yol boyunca vatandaşları selamlayıp hediye dağıttı.

Erdoğan'ın Bursa ile brifing aldıktan sonra miting için Gökdere'ye geçmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA