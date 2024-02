Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Sevgili Bursalılar, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri hasretle selamlıyorum.

Sözlerimin hemen başında vefatını yola çıkarken derin bir üzüntüyle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi hocamız eserleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir. Prof. Dr. Orhan Türdoğan için de Orhan hocamızın ailesine başsağlığı sunuyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ la devam kararı sonrasında ilçe başkanlarımızı açıklayacağız. Ayaklarını bereketli olanlara uzatan Bursa kuruluşun şehridir. Gençler Bursa’da dikilen Çınar fidanı, ecdadın asırlarca süren hak hukuk adalet arayışında, kalbimizin en mütena köşesidir. Sanayinin ticaretin tarımın lokomotif şehri Bursa’nın ülkemize katkısını anlatmaya gerek bile yoktur. Uzunca bir süre ihmal edilmişliğin sancısıyla kıvranan Bursa’yı modern bir şehir haline dönüştürdük. Elbette hala eksiklerimiz var. Biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetin bir girizgâhı olarak kabul ediyoruz. İnşallah seçim dönemine yakın bir kez daha geldiğimizde sizlerle paylaşacağız. Biz istiyoruz ki Bursa’nın Türkiye yüzyılı için yürüyeceğimiz 31 Mart seçimlerinde devamı olsun. Konu icraat olduğunda biz kimseyi tanımayız. Sizlerle gurur duyuyorum. Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapacağını iddia ediyorsan hodrimeydan çıksın ortaya. Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşuyoruz. Chp’ nin halini görüyorsunuz. Ne ülkenin hali ne de şehirlerin durumu umurlarında değil. Ak Parti ve Cumhur İttifakı olarak belediye başkanlığına talibiz. Bizim üzerimiz de hep onların üzerinde olacak.

Teşkilatlarımızda, belediyelerimizde, gönül dünyamızda bu arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz için neyi başardıysak her şeyin mücadelesini onlarla birlikte verdik. Milletimizin huzuruna çıkardığımız her adayımız yol arkadaşımızdır. Yolda kalanlar, yolunu değiştirenler olmuştur. Kendi tercihleriyle başka yollara yönelenleri milletimizin takdirine ve tarihe bırakıyorum. Hamdolsun yaşadığımız her imtihanda bu konuda hiçbir sarsılma, gevşeme yok. Milletimiz bizi nasıl yalnız bırakmadıysa, terörle, darbecilerle, siyasi ve sosyal kaos peşinde koşanlarla, ekonomik tetikçilerle yalnız bırakmadıysa, İnşallah Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde de yalnız bırakmayacaktır.

İŞTE ADAYLAR...

ADAYLAR ŞU ŞEKİLDE:

Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Kamil Turhan

Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz

Gürsu Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık

Harmancık Belediye Başkan Adayı Yılmaz Ataş

İnegöl Belediye Başkan Adayı Alper Taban

İznik Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta

Karacabey Belediye Başkan Adayı Ali Özkan

Keles Belediye Başkan Adayı Ali Doğru

Kestel Belediye Başkan Adayı Ferhat Erol

Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı MHP Ahmet Beygirci

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak

Orhaneli Belediye Başkan Adayı Ali Osman Tayır

Orhangazi Belediye Başkan Adayı Bekir Aydın

Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar

Yenişehir Belediye Başkan Adayı MHP Davut Aydın

Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz