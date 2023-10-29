Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere değindi,

Cumhuriyet Bayramı'mızı Cumhuriyet'imizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim