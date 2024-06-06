CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "11 Haziran saat 16.00'da Cumhurbaşkanını genel merkezde ağırlayacağız'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Lideri Özgür Özel ile buluşacağı iade-i ziyaretin tarihi belli oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11 Haziran'da görüşeceğini söyledi. Özel "Sayın Cumhurbaşkanı ile 11 Haziran'da saat 16.00'da görüşeceğiz. CHP Genel Merkezi'nde aynı heyetlerle ağırlayacağız. Oturma düzeni siyasi parti genel başkanları şeklinde olacak" dedi.