Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülen barış sürecine dikkat çekerek, bu çabaların desteklenmesinin önemine işaret etti. Türkiye’nin “kazan-kazan” anlayışı doğrultusunda bölgesel istikrarı sağlamaya yönelik girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan, görüşmede ayrıca Türkiye’nin sadece Güney Kafkasya’da değil, tüm bölge genelinde istikrarı sağlamak adına diplomatik temaslarını aralıksız sürdürdüğünü dile getirdi. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilimin bölgesel tehdit oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, bu riskleri ortadan kaldırmak için liderlerle diyaloğun sürdüğünü ifade etti.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ile Ermenistan arasında yürütülen normalleşme süreci kapsamında, 1 Temmuz 2022’de Viyana’da yapılan görüşmede, üçüncü ülke vatandaşlarının kara sınırını geçmelerine izin verilmesi ve doğrudan kargo uçuşlarının başlatılması konusunda mutabakata varılmıştı.