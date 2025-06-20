Teklifte yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek olması İnegöl'e bağlı Cerrah ve Yenice mahallelerinin yeniden belde olabileği şeklinde değerlendirildi. Kanunun gündeme gelmesiyle ilk olarak Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, Cerrah'ın belde olması durumunda belediye başkanı olabileceğini ifade ederek adaylığını açıklamıştı.

Yasa ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Teşkilatı’nın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olarak değiştirilmesi dolayısıyla Harcırah Kanunu’na, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ibareleri eklenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’ndaki değişiklikle, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Yasada özetle şunlar yer aldı:

CUMHURBAŞKANI ATAYACAK

Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanınca, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen 7, temayüz etmiş üst düzeydeki devlet görevlileri veya emeklileri arasından seçilen 7, Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden seçilip Cumhurbaşkanı tarafından atanan 7 olmak üzere toplam 21 kişiden oluşacak.

CERRAH VE YENİCE YENİDEN BELDE OLABİLECEK

Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkındaki Yüce Divan yargılamaları 3 ay içinde tamamlanacak, yargılama bu süre içinde tamamlanamadığı takdirde ilave 3 aylık süre içinde kesin olarak tamamlanacak.

9 Temmuz 2018’den önce görev yapmış Bakanlar Kurulu üyeleri, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanacak.

Kaldırılan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyeleri, başsavcıları ile Jandarma Genel Komutanı, 27 Nisan 2017’den önce görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanacak. Bu üyelerin, ordu mensubu olmaktan doğan emeklilikle ilgili bütün hakları saklı kalacak.