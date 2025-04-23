İstanbul AFAD Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezine giriş yapan Erdoğan, burada depremlerle ilgili brifing aldı.

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin megakent başta olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi.

Silivri açıklarında kaydedilen depremin ardından 100'ü aşkın artçı sarsıntılar yaşandı. Bunların en büyüğü 5,9 şiddetinde oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a geldi. Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) bulunan kriz merkezini ziyaret eden Erdoğan'a, ilgili bakanlar ve yetkililer tarafından kapsamlı brifing verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 1 saatlik toplantının ardından buradan ayrıldı. Ziyaretinde Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.