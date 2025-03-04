Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayı dolayısıyla iftar programları kapsamında Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan Murat ve Halime Fidan ailesini ziyaret etti. Erdoğan çifti, sıcak bir aile ortamında gerçekleşen ziyarette, ev sahipleriyle birlikte iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile bireyleriyle sohbet ederek onların taleplerini ve gündeme dair görüşlerini dinledi. Ziyarette, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğine vurgu yapan Erdoğan, dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Emine Erdoğan da ev sahibi Halime Fidan ile mutfakta kısa bir süre vakit geçirerek iftar hazırlıklarına eşlik etti. Sohbet sırasında aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten Emine Erdoğan, Ramazan ayının manevi ikliminde bu tür buluşmaların toplum açısından önem taşıdığını ifade etti.

Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan çifti, misafirperverliklerinden dolayı Fidan ailesine teşekkür ederek evden ayrıldı.