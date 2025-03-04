Salman, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları üzerinden AK Parti belediyeciliğini hedef alan Özel’e yanıt vererek, CHP’li belediyelerin başarısız yönetimine dikkat çekti.

Salman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kişi kendinden bilir işi! Sayın Özgür Özel, usulsüzlük, yolsuzluk ve yönetim başarısızlığı konusunda sicili kabarık belediyelerinizle AK belediyeciliği ve Başkanımızı karıştırmayın! AK Parti’nin hizmet ve eser siyasetini anlamayan, vizyon ve icraattan bihaber olan zihniyetinizle siz ancak kendi belediyelerinizin skandallarıyla anılmaya devam edeceksiniz" ifadelerini kullandı.