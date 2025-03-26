Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bazı marka ve yayın kuruluşlarına boykot çağrısında bulunan CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan, "Gençleri sokağa dökmek sana kaybettirecek" dedi.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU!

Erdoğan, açıklamasında kamuda Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunun müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

-Bu mukaddes günlerin Filistin halkı başta olmak üzere tüm mazlumların zaferine vesile olmasını temenni ediyorum.

-Emek, alın teri ve helal kazanç bizim inanç ve kültür değerlerimizin merkezinde yer alır. Bu kavramlar bizim hakkaniyetle dolu tarihimizin adeta köşe taşları olmuştur.

-Biz de bu mirasa sahip çıkarak, çalışanın hakkını vermeye, adil bir çalışma iklimi inşa etmeye gayret ettik. İşçilerimizin refah seviyelerini yükseltmek için çaba sarf ettik. Çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık. 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan ettik.

- İş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkardık, toplu sözleşme kanunu iyileştirdik. Sendikal güvence ve grev hakkını biz güçlendirdik. Ana muhalefet partisinin iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini yeniden biz yürürlüğe koyduk. Kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak kadınların hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık.

-Çalışma hayatında yaptığımız düzenlemelerle memurlarımızın özlük haklarını geliştirdik. Zam ve tazminatları, sosyal destekleri, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek şekilde biz düzenledik. Enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yüzde 11,54 oranında zam yaptık.

-Ağustos ayı içerisinde toplu sözleşmeyi başlatacağız. Kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolüyle ilgili talepler bize iletildi. Kamu işçilerimiz toplu iş sözleşmelerine ilişkin olarak bu süreci de tamamlayacağız.

-Bir önceki yıla göre yüzde 35 artış yapılan asgari ücreti gelir vergisinden muaf tuttuk. Hastane kuyruklarında ömür tüketen vatandaşlarımızın tüm sorunlarını giderdik. Sözleşmeli personele kadro verdik, geçici işçilerin tam yıl çalışabilmesinin önünü açtık.

-Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işi işçinin ekmeğiyle oynayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. Türkiye için çalışan ve üreten ve Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiçbir üreticiyi bunların insafına bırakmayacağız. Şirket ve firmaları isim isim açıkça tehdit edenler, ülkesini yurt dışına şikayet edenler kaybedecekler.

Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte el ele inşa edeceğiz. Muhalefetin başındaki zat, yayın kuruluşlarını Batı'ya şikayet ediyor. Bu gençleri sokağa dökmek sana kaybettirecek. Tek tek televizyonları şikayet ediyor. Bizim kültürümüzde bu tür bir anlayış kesinlikle yoktur. Rabbim bunların eline bizi düşürmesin.

-Ailelerimizin çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Yani bu sürede de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Milletimiz 9 günlük bir tatil yapma imkanına sahip olacak.