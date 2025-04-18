Filistinlileri yaşadıkları topraklardan sürgün edecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek başımıza kalsak da Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail konusunda sessiz kalan Batı'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de uluslararası sistem sınavı kaybetmiştir. Birleşmiş Milletler'den Avrupa Birliği'ne birçok kurum, savundukları ilkeleri çiğneme pahasına Gazze'de kötü bir imtihan vermiştir." dedi.

"Elbette kendimizi de ihmal edemeyiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçim kan ağlayarak söylüyorum, İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir." ifadelerini kullandı.

Filistinlileri yaşadıkları topraklardan sürgün edecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze, Gazzelilerindir. Filistin, Filistin halkınındır. Filistin, Filistinlilerindir. Tek başımıza kalsak da Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Filistin davasını savunmak, sadece mazlum bir halkı savunmak değildir. Filistin'i savunmak, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır. Filistin'i savunmak Müslümanların yanı sıra vicdan sahibi her insanın meselesidir. Bu dava, bir siyasetin de ötesinde bir vicdan meselesidir.

Zulme karşı susmayarak tüm insanlığa adeta nefes oluyorsunuz. Filistin davasına verdiğiniz güçlü destek için, onurlu duruşunuz için her birinizi kutluyorum. Bu dayanışmayı ilelebet muhafaza edeceğiz.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz son asrın en büyük haydutluklarından birine maruz kalıyor. İsrail hükümeti, Filistinli kardeşlerimizi katlediyor. Önceki gün bir kadın gazeteciyi 10 kişilik ailesiyle birlikte şehit ettiler. Yüzlerce doktor, sağlık personeli kurşunların hedefi oldu. Yardım görevlileri öldürüldü. İlaç, su, gıda bulamadığı için bebekler göz göre göre hayatını kaybetti.

Okullar, kiliseler, camiler, üniversiteler bombalandı. Gazze'deki binaların yüzde 80'i yıkıldı. Gazze taş üstünde taş kalmayacak şekilde harap edildi. İsrail yeniden başlattığı saldırılarıyla Gazze'de ayakta kalan son binaları da teker teker imha ediyor. İşgal güçlerinin vahşeti tüm hızıyla sürüyor. Meselenin daha vahim tarafı şudur, bütün bu barbarlıklar tam 18 aydır medeni denilen dünya dahil tüm insanlığın gözlerinin önüne seriliyor.

Yıllardır özgürlükten, haktan, hukuktan bahsedenler, İsrail'in katliam politikası karşısında tam 18 aydır üç maymunu oynuyor. Nerede uluslararası hukuk? Nerede İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi? Nerede bütçesi milyar dolarları bulan örgütler, kurumlar? Batılı devletler soruyorum, İsrail'e karşı neredeler? Nerede BBC? Nerede CNN ve diğerleri? Bebekler, kadınlar can verirken, gazeteciler infaz edilirken bunları gören var mı? Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur.

Uluslararası hukuk, adaleti tesis etmenin değil, güçlünün gücünü tahkim etmenin aparatı haline gelmiştir. Gazze'de uluslararası sistem sınavı kaybetmiştir. Birleşmiş Milletler'den Avrupa Birliği'ne birçok kurum, savundukları ilkeleri çiğneme pahasına Gazze'de kötü bir imtihan vermiştir. Elbette kendimizi de ihmal edemeyiz. İçim kan ağlayarak söylüyorum, İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir. Şüphesiz, çok gayret sarf edildi. Zulmü engellemek için pek çok yol denendi. Toplantılar, zirveler, temaslar gerçekleştirildi. Ama sonuçta Gazze'nin tamamen yıkılmasına, 60 bine yakın Gazzelinin katledilmesine mani olunamadı. Müslümanlar olarak kapsamlı bir muhasebeye gerek olduğu açıktır.

Filistin halkı bir özgürlük mücadelesi vermektedir. Filistinliler aslında son 1 asırdır direniyorlar. İşgalci ve istilacı devlet karşısında, 1 asırdır direniş destanı yazıyorlar. Birileri bizim bunları dile getirmemizden rahatsız oluyorlar. Biz hakkı haykırmaktan geri durmayacağız. Türkiye ilk günden itibaren soykırıma itirazlarını en yüksek seviyede dile getiren, İsrail'e somut tedbirler alan ülkelerden biriydi. İyi bir sınav veriyoruz. İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurarak bu konuda cesur bir adım attık. Filistinli kardeşlerimize yönelik insanı yardımlarımızı aralıksız sürdürdük.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana çirkin yüzünü bir kez daha gösteriyor. İsrail yönetimi bombalarla öldüremediği mazlumları susuzlukla, açlıkla yok etmeye çalışıyor. Unutmayalım ki cezasız kalan her suç, faili daha da şımartır. İsrail'in hukuka hesap vermesi için biz de müdahillik başvurumuzu yaptık. Netanyahu'nun ve cinayet şebekesinin uluslararası mahkemelerde er ya da geç yargılandığını inşallah göreceğiz.

İsrail'in kendi vatandaşlarıyla birlikte bölgedeki ülkeleri tehdit eden bu cinnet hali bir an önce son bulmalıdır. Yoksa o ateş körükleyenleri de kısa bir zaman sonra yakacaktır. Türkiye olarak, coğrafyamızdaki hiçbir şımarıklığa, zulme sessiz kalmadık, bundan sonra da sessiz kalmayacağız. Bölgemizdeki herkes için barışı, huzuru, güvenliği savunmaya devam edeceğiz.

İki devletli çözümün alternatifi yoktur. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya dek yılmadan mücadeleyi devam ettireceğiz. Hangi ambalajlara sarılırsa sarılsın, Filistinlileri yaşadıkları topraklardan sürgün edecek hiçbir teklifin bizde kıymeti yoktur. Gazze, Gazzelilerindir. Filistin, Filistin halkınındır. Filistin, Filistinlilerindir. Tek başımıza kalsak da Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz."