Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilere derslerinde, öğretmenlere de görevlerinde başarılar diledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

"Oku, Düşün, Uygula, Neticelendir İYİ DERSLER" diyerek 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dönemin eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.