Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in mazot fiyatları üzerinden yönelttiği eleştirilere yanıt veren Erdoğan, Özel’in açıklamalarını hedef alarak hesaplarının doğru olmadığını dile getirdi. Erdoğan, CHP’nin siyasi yaklaşımını da sert sözlerle eleştirdi.

Bayram günlerinde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Erdoğan, ana muhalefetin bu ruhla bağdaşmayan bir tutum sergilediğini savundu. CHP’nin toplumdan ve siyasetin merkezinden uzak bir tavır içinde olduğunu belirten Erdoğan, yaşananların Türk demokrasisine yakışmadığını ifade etti. Özgür Özel’in eczacılık mesleğinden gelmesine atıf yapan Erdoğan, mazot hesaplarına dair yaptığı açıklamaları eleştirdi. Seçim öncesi döneme ve CHP içindeki tartışmalara da değinen Erdoğan, parti içi çekişmelerin siyasi bir parti ciddiyetinden uzak olduğunu belirtti.

Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerinde, göreve geldikleri dönemde asgari ücretle 170 litre mazot alınabildiğini, bugün ise 445 litre alınabildiğini belirten Erdoğan, alım gücündeki artışa dikkat çekti. Dolar bazlı kıyaslamaların da aynı sonucu verdiğini vurgulayan Erdoğan, hayat pahalılığının farkında olduklarını ve bu doğrultuda kapsamlı bir ekonomik program yürüttüklerini belirtti. Enflasyonla mücadelede mesafe alındığını söyleyen Erdoğan, hedeflerinin 86 milyon vatandaşın refahını artırmak olduğunu kaydetti.