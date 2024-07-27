Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a karşı dava açtı. Dava, Özcan’ın son dönemde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarının "kişilik haklarına saldırı" niteliğinde olduğu gerekçesiyle açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın, Bolu Belediye Başkanı Özcan’ın çeşitli platformlarda yaptığı açıklamalarda kendisine yönelik ağır ithamlar ve hakaretler içerdiğini iddia ettiği belirtildi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın son dönemde yaptığı mesnetsiz ve hakaret içeren açıklamaları nedeniyle yargı yoluna başvurmuştur. Hukuk çerçevesinde gereken adımlar atılacaktır” denildi.

Tanju Özcan, özellikle göçmen politikaları ve belediye hizmetleri konularında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmiş, zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve hükümeti sert bir dille eleştirmişti. Özcan, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerini sürdürmüştü.

Tanju Özcan cephesinden ise davaya ilişkin ilk açıklama geldi. Özcan, “Yaptığım tüm açıklamalar Bolu halkının çıkarlarını savunmak adına yapılmıştır. Hiçbir açıklamamda hakaret veya kişisel saldırı bulunmamaktadır. Bu dava, gerçeklerin kamuoyuna duyurulmasını engellemeyecektir. Hukuki sürece saygılıyız ve gerekli savunmamızı yapacağız” dedi.

Davanın açılmasıyla birlikte, siyasi arenada tansiyonun bir süre daha yüksek seyredeceği ve taraflar arasındaki söz düellosunun devam edeceği öngörülüyor. Kamuoyu, davanın seyrini ve sonuçlarını yakından takip etmeye devam edecek.