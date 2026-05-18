ABD Merkez Bankası’nın faiz artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesi, ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. Buna karşın Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyir, gram altında yaşanabilecek düşüşü sınırladı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu artırabileceği endişesi, merkez bankalarının faiz indirimleri konusunda daha temkinli hareket edeceği beklentisini güçlendirdi. Faizlerin yüksek seyretmesi ise faiz getirisi olmayan altının yatırım açısından cazibesini azaltıyor.

Ekonomist Erdal Özel, SZC TV’de altına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özel, “Yatırım tavsiyesiyle başlayayım. Normalde yatırım tavsiyesi kesinlikle vermem biliyorsunuz ama bugün böyle başlamaya karar verdim” ifadelerini kullanarak açıklamalarına başladı.

Özel, “Yatırım dediğimiz şey kısa vadeli bir şey değildir. Kısa vadeli olduğu zaman bu bunun ismi kumara giriyor. Yatırım orta ve uzun vadeli olur. Tüm emtialarda çok güçlü volatiliteyle karşılaşacağımızın uyarısında sık sık bulundum. Kısa vadeyi konuşmamamız; 5 yıllık süreci konuşmamız gerekiyor. Çünkü dünya bunun üzerine kurgulanıyor. Yani şu an Çin ve Amerika arasındaki gerçekleşen görüşmeleri çoğumuz takip etmişizdir, herhangi bir sonuç çıkmadı. Salı günü ABD’den enflasyon verileri geldi. Çok ciddi yükselişle karşıya kaldılar. Piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir oranda enflasyon rakamıyla karşılaştık. Yani faiz indirimleri artık rafa kalktı. Yatırımcılar da altın yerine Amerikan tahvillerine yöneliyor” dedi.

Powell döneminin Fed için bittiğini hatırlatan Özel, “Dünya küresel anlamda yüksek enflasyon ve yüksek faiz ile yoluna devam edecek gibi duruyor. Trump'ın Kevin Worsche'i önermesinin en temel sebebim de aslında ben Fed'in bağımsızlık tartışmalarının ortadan kaldırılması ve kendi iç siyasetinde Amerikan halkına karşı enflasyonla mücadele edecek bir Fed başkanı getirmesini düşündüğünü hissediyorum” şeklinde konuştu.

Özel, yatırımcılara kesinlikle kısa vadeli yatırım tercihinden uzak durmaları gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu düşüş bir yerde terse dönecek. Benim altın tahminlerimi net şekilde söyleyeyim. Ben mayıs ayı içerisinde mayıs ayına kadar gram altında 8 bin TL’leri göreceğinizi söylemiştim. Gördük, geri aşağı geldik. Ben bu yıl sonu içinde 10 bin TL’leri göreceğinizi düşünüyorum ama bu volatilitelerden dolayı strese girmemesini tavsiye ediyorum ben yatırımcıya.”