Altun yaptığı yazılı açıklamada, zirvenin “Gençlere Yatırım ve KOBİ’lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek” temasıyla gerçekleştirileceğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız, zirvede bir hitapta bulunacak ve Filistin ile Lübnan’daki duruma ilişkin düzenlenecek özel oturuma katılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler yapacağını ifade eden Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımız, bu görüşmelerde Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunacaktır” dedi.