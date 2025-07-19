Ankara Araştırma ve Danışmanlık şirketinin Haziran 2025 tarihli kamuoyu araştırması, İstanbul’da yapılması muhtemel Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili önemli veriler sundu. Anket sonuçlarına göre, CHP yüzde 35,29 oy oranıyla İstanbul’da birinci parti oldu. Bu oran, 2023 seçimlerine göre 7 puanlık bir artış anlamına geliyor. AKP ise yüzde 30,07 oyla ikinci sırada yer alırken, partinin oylarında 5,5 puanlık bir düşüş gözlemlendi.

Ankette, İstanbul’daki 25 ilçede CHP'nin, 14 ilçede ise AKP'nin önde olduğu belirtildi. Diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

DEM Parti: %8,01

Zafer Partisi: %5,83

MHP: %5,71

Yeniden Refah Partisi (YRP): %5,26

İYİ Parti: %3,54

Türkiye İşçi Partisi (TİP): %2,78

Diğer partiler: %3,51

Anket sonuçları, CHP'nin İstanbul'daki konumunu güçlendirdiğini gösterirken, muhalefet blokunun oy dağılımı ve yeni siyasi hareketlerin etkisi de dikkat çekici unsurlar arasında yer aldı.