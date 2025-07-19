Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Gazetesi’ni sert sözlerle eleştirdi ve dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini bildirdi. Soylu’nun bu çıkışı, siyaset gündeminde geniş çapta tartışma yarattı.

Soylu’dan Sert Mesajlar

Haziran 2023’te İçişleri Bakanlığı görevini Ali Yerlikaya’ya devreden Süleyman Soylu, Cumhuriyet Gazetesi’nin kendisi hakkındaki haberlerine tepki gösterdi. Soylu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Gazetesi’ni “haysiyet celladı alçaklar” olarak nitelendirerek, gazeteyi suç örgütleriyle ilişkilendirdiği iddialarını yanıtlamak için TBMM’ye müracaat edeceğini açıkladı. Soylu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Haysiyet celladı alçaklar… Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi… Cumhuriyet gazetesi! Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz. Size yakında bir imkan daha vereceğim. Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim. Özgür Özelile dirsek temasında olup, beni dokunulmazlıkla tehdit edenler elinizde ne belge varsa ortaya koymazsanız şerefsizsiniz. Fetöcüler, PKK’lılar, uyuşturucu tüccarları, suç çeteleri, Soros’un çocukları sizde gelin. Allah büyüktür ve adildir…”

Soylu, sosyal medya paylaşımında 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesine de atıfta bulundu.

“Oradaydım” belgeselinde yer alan açıklamalarında, darbe gecesi yaşadıklarını ve Çankaya Köşkü’ne girmek isteyen darbeci paşayı öldürme niyetini dile getirdi. Soylu’nun açıklamalarına göre:

“Çankaya Köşkü'nden ayrılırken silahımı belime taktım ve ‘Burası sizin namusunuzdur, bizim dışımızda kim olursa vurun’ dedim. 15 Temmuz'da darbeyi yöneten ya da 1 numara olarak değerlendirilen paşa, Çankaya Köşkü'ne gelseydi onu orada öldürecektik.”

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup asker tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde, Türkiye genelinde büyük çapta olaylar yaşanmıştı. Darbeci askerler, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM’yi ele geçirmeye çalışırken, İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nde çatışmalar yaşandı. F16 savaş uçakları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı bombalandı.

Türk halkı sokağa çıkarak darbeye karşı direniş gösterdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte darbeyi engelledi. Olaylar sonucunda 251 kişi hayatını kaybederken, 2,196 kişi yaralandı. Darbe girişimi sonrası Türkiye’de çok sayıda gözaltı ve tutuklama işlemi yapıldı, hükümet tarafından kapsamlı önlemler alındı.

Süleyman Soylu’nun Açıklamaları ve Devam Eden Süreç

Süleyman Soylu’nun Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik tepkisi ve dokunulmazlığının kaldırılması talebi, siyasi tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Soylu’nun bu konudaki adımları ve TBMM’ye yapacağı başvuru, önümüzdeki günlerde daha geniş bir şekilde ele alınacak.