Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Cumhuriyet’in 101’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında ilçede 29 Ekim özel konseri düzenliyor.BURSA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilân etmesinin üzerine her yıl ülke genelinde coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, 101’inci yıl dönümünde Yıldırım’da birbirinden güzel etkinliklerle kutlanacak.

Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda düzenleyeceği Elif Buse Doğan Konseri ile Yıldırımlılara unutulmaz bir bayram yaşatacak.

Milletimizin iman, cesaret ve fedakârlığıyla zafere ulaşan bağımsızlık mücadelesinin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlandığını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Cumhuriyet; en zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, bağımsızlığından asla taviz vermeyen, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesini zaferle neticelendiren milletimizin, şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Göğsü iman dolu olan milletimizin yokluk ve yoksulluk içinde, cepheden cepheye koşarak, canı pahasına kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve yükseltmek bizlerin en büyük borcudur! Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.