Birbiriyle iç içe geçmiş gezi rotalarının her birinde karşınıza çıkan mekanlarda hoş molalar verebilir, ömür boyu saklamak isteyeceğiniz harika fotoğraflara sahip olabilirsiniz.

Cunda Nereleri Gezebilirim

Cunda’ya gelip de görmeden olmaz dedirten değerlerinin başında ünlü yel değirmenleri geliyor. Tabii hepsini görebilmek için farklı rotalara doğru yol almak veya gezileriniz sırasında karşınıza çıkıp selamlamalarını beklemek gerekiyor. Gezileriniz sırasında karşınıza çıkan diğer güzelliklerin bazılarını ise şunlar oluşturuyor:

• Aşıklar Tepesi

• Agios Yannis Kilisesi

• Rahibe Okulu

• Ayışığı Manastırı

• Taksiyarhis Kilisesi

• Anelemmatik Güneş Saati

Biraz da Cunda’nın engin denizlerini keşfetmek istiyorsanız bunun için ziyaret etmeniz gereken rotayı Cunda Milli Parkı oluşturuyor. Cunda kıyılarında parıldayan denizlere açılan koylar arasında Ortunç, Maden Adası, Kara Ada, Yalancı Boğağ ve Paterica Koyu öne çıkıyor. En sevilen plajlarını ise ada kuzey sırtları ile Duba ve Çataltepe plajları oluşturuyor.