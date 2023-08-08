Cüneyt İlhan kendine özgü sesi, besteleri, ve müziği ile pop ve alternatif müzik dünyasına farklı bir bakış açısı sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Dinleyicileri tarafından şarkılarının 90’lı yılların kaliteli müziğini hatırlattığı paylaşılan Cüneyt İlhan’ın Ağustos ayı tekli çalışması “Sana Gelmek İstedim” tüm müzik platformlarında yerini aldı.

Sanatçı şarkıyı sıcacık ve samimi bir yaz şarkısı olarak tanımlıyor. Şarkının sözleri Yaşar Beçene’ye, müziği Cüneyt İlhan’a, ve düzenlemesi Burak Canözer’e ait.

Cüneyt İlhan’ın temmuz ayı teklisi "Terkettim" de dinleyicilerden tam not almıştı.