CW Enerji yeni iş anlaşmalarına imza atmaya devam ediyor. Firma ile Marsala Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla arazi bedeli dahil olmak üzere KDV hariç 3.830.000 Dolar tutarında sözleşme imzalandı. 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılan KAP bildirimine göre projenin 2025 yılının ilk çeyreği içerisinde tamamlanması planlanıyor.

ANTALYA (İGFA) - CW Enerji yeni iş anlaşmalarına devam ediyor. Son olarak 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılan KAP bildirimine göre; firma ile Marsala Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla arazi bedeli dahil olmak üzere KDV hariç 3.830.000 Dolar tutarında sözleşme imzalandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, yeni bir anlaşmaya daha imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz, bugüne kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok firma ile birbirinden güzel anlaşmalar yaptıklarını ifade ederek, “Her bir anlaşma ile sektörümüze önemli bir katkıda bulunuyoruz. Son olarak yine güzel bir sözleşmeye daha imza attık. Bu çerçevede, şirketimiz ile Marsala Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla arazi bedeli dahil olmak üzere KDV hariç 3.830.000 Dolar tutarında sözleşme imzalandı” dedi.

Yılmaz, yeni bir projeyi daha hayata geçirecekleri için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirerek, projenin 2025 yılının ilk çeyreği içerisinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

‘GÜNEŞİN OLDUĞU HER YERDE’

Daha yaşanabilir bir çevre için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yılmaz, hayata geçirdikleri her bir proje ile hem çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı hem de firmaların enerji maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yılmaz, CW Enerji olarak sektör adına güzel projelere imza atarak daha sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirterek, “Güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırmak ve daha yaşanabilir bir çevreye katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışıyor ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşteri beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verebilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. ‘Güneşin Olduğu Her Yerde’ vizyonumuzla katma değerli ürünler üreterek sektör adına kazanımlar sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELMEMİZ GEREKİYOR

Marsala Dokuma Boya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Özel de, CW Enerji ile güzel bir sözleşme imzaladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Firma olarak, sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlama amacında olduklarını ifade eden Özel, “Hayata geçireceğimiz güneş enerji santralimiz ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakma hedefine bir adım daha atmış olacağız. Enerjiyi temiz ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmek, içinde yaşadığımız dünyamızın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Bu bilinçle, gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma hedefimiz kapsamında güneş enerji santralimizi hayata geçirmek bizler için gurur verici” dedi.

Özel, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını şu sözlerle genişletti: "Marsala olarak sürdürülebilirliğin neredeyse tüm alanlarına önem veren çalışmalar yapıyoruz. Geri dönüştürülmüş ham madde kullanımı ve sıfır atık çalışmalarımıza gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızı her geçen gün daha da artırıyoruz. Bu çabalarımız, çevre dostu üretim anlayışımızın bir parçasıdır. Dünya standartlarının üzerinde ve çevreci üretim anlayışımıza güneş enerjisi yatırımı yaparak nitelikli bir katkı daha sağlamaktan dolayı mutluyuz. Bu yatırımla birlikte, enerji ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanı sıra, karbon ayak izimizi de azaltmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılığımız, her adımda daha çevreci ve sorumlu bir üretim sürecine doğru ilerlememizi sağlıyor. Bu bilinçle, hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını gözeterek hareket ediyoruz. Güneş enerjisi santralimizin hayata geçmesiyle birlikte, temiz enerji kullanımını teşvik ederek daha yeşil bir dünya için önemli bir adım atmış olacağız.”