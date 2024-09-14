Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın söndürüldükten sonra çöplerin ortaya çıkardığı manzara ise utanç verdi.

Yangın, D-100 karayolu Akyazı ilçesi Gebeş mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşın yangın söndürüldükten sonra, "Yangından sonra geride kalanlar. Gazoz şişeleri, plastik parçalar. Diyecek hiçbir şey yok, yazık günah. Arkadaşlar bu memleket bizim memleketimiz" diyerek çekime devam ettiği alanda ortaya çıkan çöp manzarası ise utandırdı.