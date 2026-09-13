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Kazalar sonucu yaralananlara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Alihan S.(22) yönetimindeki 16 BVV 341 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Hatice D.'ye (15) çarptı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi 22. ve 17. Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Seyir halinde olan Erhan Ö. (46) yönetimindeki motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, yolcu konumunda bulunan Türkan M.(32) yaralandı.

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