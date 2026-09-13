Kaza, Yenişehir-İnegöl yolu Söylemiş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Ö. yönetimindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki motosiklete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Remzi Manavoğlu (18) ve Muhammed Yusuf Ezer ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklette bulunan Remzi Manavoğlu ve Muhammed Yusuf Ezer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, incelemelerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı.

Tır sürücüsü Recep Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.