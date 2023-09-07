Vitamin D eksikliğinin en önemli etkisi, kemiğe olan etkisidir. Kemiğin mineralizasyonunu yani kireçlenmesini sağlayan bir hormondur. Vitamin D eksik olduğu takdirde, gıdalarla alınan kalsiyum ve fosfor bağırsaktan kana geçmeyeceği için kemiğe çökmezler ve böylece kemik yumuşar. Daha ileriki safhalarında da kemikte deformiteler gelişir. Bunun yanı sıra ikinci etkisi de kasa olan etkisidir. Kas kuvveti azalır. Özellikle yaşlılarda sık sık düşmeler ve kemik kırıkları görülebilir. Diğer etkileri, beyine ve zihin fonksiyonlarına olan etkileridir. D vitamini eksikliği olan özellikle okul çocuklarında uykuya meyil, konsantrasyonda azalma, dikkat verememe, hafıza bozuklukları gibi etkileri görülmektedir. Bunun dışında immün sistemi yani bağışıklık sistemini bozabilir. Hipertansiyon, şeker hastalığında rolü olduğu gösterilmiştir ve son olarak da erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda meme kanseri ve kolon kanserinde önleyici etkileri olduğu da gösterilmiştir. Onun için kanda D vitamini tayinleri yaparak, D vitamini eksikliği görüldüğü takdirde yeterli bir tedavi ile bu durumun önlenmesi gerekir.