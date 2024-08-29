Bursa Uludağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BUDSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'yı ziyaret etti. İşte ziyaretin detayları:

Ziyaretin İçeriği:

BUDSİAD Başkanı Recep Öztürk'ün Açıklamaları:

Bursa Ticaret Borsası'nın (BTB) Bursa için kritik bir kurum olduğunu vurgulayan Öztürk, BTB'nin 11 Eylül 1924 tarihinde Bursa Zahire Borsası adıyla kurulduğunu ve bu yıl 100. yılını kutladığını belirtti. Bursa Ticaret Borsası'na başarılarla dolu nice yıllar diledi ve BUDSİAD olarak Bursa Ticaret Borsası ile yakın iş birliği içinde olmak istediklerini ifade etti.

Bursa Ticaret Borsası'na başarılarla dolu nice yıllar diledi ve BUDSİAD olarak Bursa Ticaret Borsası ile yakın iş birliği içinde olmak istediklerini ifade etti. Bursa'nın dağ ilçelerindeki tarımsal üretim potansiyelinin, bölgedeki hayvancılığın ve turizm olanaklarının geliştirilmesine yönelik projelerde Bursa Ticaret Borsası'nın deneyiminden yararlanmak istediklerini söyledi.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'nın Yanıtları:

BUDSİAD'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Matlı, dağ yöresinin ekonomik potansiyelinin geliştirilmesi konusunda BUDSİAD ve diğer kurumların önemli görevler üstlendiğini ifade etti. Dağ yöresinin tarım, hayvancılık ve turizm gibi alanlarda potansiyelinin değerlendirilmesi için iş birliği ve ortak projelerin önemine vurgu yaptı.

Katılımcılar:

BUDSİAD Başkanı Recep Öztürk

Başkan Yardımcısı Ali Akın

Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Tayır ve Hakan Şahin

Bu ziyaret, Bursa'nın ekonomik gelişimine yönelik iş birliklerini ve bölgesel projeleri güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. BUDSİAD ve Bursa Ticaret Borsası'nın bu ortak çalışmalarla Bursa'nın tarımsal ve ekonomik potansiyelini artırmayı hedeflediği görülüyor.