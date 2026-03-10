Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir ilçede düzenlediği iftar programıyla yüzlerce insanı buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kardeşlik sofrasını bu kez Keles ilçesinde kurdu. Keles Spor Salonu'ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP Keles İlçe Başkanı Cevat Acar, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçede büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Mustafa Bozbey, masaları tek tek dolaşarak Keleslilerle sohbet etti.

Kardeşliği güçlendiren buluşma

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketini ve huzurunu ilçelerde düzenledikleri programlarla paylaşmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, gönüllerin birleştiği, kardeşliğin güçlendiği, bereketin çoğaldığı ve güzel sohbetlerin paylaşıldığı sofrada Keleslilerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Dağ yöresinin hamisi Mustafa Bozbey'dir

Kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Bozbey, '4 dağ ilçesinin güzel insanlarına bir kez daha sesleniyorum. Yakın gelecekte toprağın her bir santimetresi çok kıymetli olacak. Toprağınıza sahip çıkın. Mazottan fide desteğine, sulama borusundan gübre desteğine kadar birçok konuda Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin yanındayız. Artık dağ yöresinin bir hamisi var. Keles'in de hamisi var. Bu hami de Mustafa Bozbey'dir. Üretim yaptığınız müddetçe yanınızdayız. Kol kola çalışıyoruz. Her türlü desteği vermeye hazırız' diye konuştu.

25 yıldır yapılamayan yolları tamamladık

Dağ bölgesinin turizm potansiyelini artırmak için projeler geliştirdiklerini vurgulayan Başkan Bozbey, Keles'in doğasıyla, üretimiyle ve kültürel zenginliğiyle potansiyeli güçlü olan bir ilçe olduğunu belirtti. Dağ ilçelerine sağlanan arı kovanı desteğine kadınların büyük ilgi göstermesinin de sevindirici olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, arıcılık yapacak olan kadınların Türkiye'ye örnek olacağını söyledi. Tüm ilçelerde olduğu gibi Keles'te de altyapı hizmetlerini aralıksız sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Bozbey, 'Eksiklikleri biliyoruz. Muhtarlar bizim hizmette yol arkadaşlarımızdır. 25 yıldır yapılamayan yolları kısa sürede içerisinde tamamladık. Yörenin her bir santimetresine sahip çıkmanız çok önemli. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum' dedi.