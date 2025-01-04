Bursa'da altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata kadar birçok alanda hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla diğer kurumlarla iş birliklerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi arasında ‘iş birliği çerçeve' protokolü imzalandı.

İş birliği kapsamında, üniversite öğretim üye ve yardımcıları ile yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma projeleri yürütülmesi, belediyenin ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, kentin öncelik ve ihtiyaçlarına çözüm sunacak teknik, sosyal ve kültürel içerikli projelerin geliştirilmesi hedefleniyor. Lisansüstü tez çalışmalarına destek verilmesi, üniversite öğrencileri ile çeşitli konularda ortak çalışmalar ve araştırma projelerinin yürütülmesi, seminer, konferans ve çalıştay gibi etkinliklerin düzenlenmesi, üniversite öğrencilerine staj fırsatlarının sunulması ve teknik gezi imkânlarının tanınması da iş birliği alanları arasında yer alıyor. Ayrıca, kariyer ve teknoloji fuarlarına katılım sağlanması, öğrenci topluluklarına teknik destek verilmesi, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmaları gibi etkinliklerde tarafların imkan ve yetenekleri ölçüsünde destek sunulması öngörülüyor.

İmza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Teknik Üniversitesi ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attıklarını söyledi. İş birliği kapsamında kentin önceliklerine ve ihtiyaçlarına yönelik teknik, sosyal ve kültürel projeler geliştirileceğini belirten Başkan Bozbey, “Kentin ihtiyaçlarına ve önceliklerine çözüm sunacak teknik, sosyal ve kültürel projeler geliştirilmesi, bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanmasını hedefliyoruz. Bu işbirliği ile Bursa'mızın geleceğini inşa ederken üniversitemizin bilgi ve deneyiminden en iyi şekilde yararlanmayı amaçlıyoruz” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlari ise iki kurum arasında yapılacak iş birliklerinin kente büyük değer katacağını ifade etti.