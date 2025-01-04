Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kademe geçişlerine fahiş fiyat uyarısı

Yönetmelikte fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için kademe geçişlerine yönelik, “Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz” ifadelerine yer verildi.

Yayımlanan yönetmelikle özel okulların ara sınıf geçişleri için gelecek yıl yapabilecekleri en yüksek zam oranı da netleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğinde yer alan formüle göre özel okulların gelecek eğitim ve öğretim yılında yapacakları zam oranı 12 aylık ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına 5 puan eklenerek hesaplanıyor. Bugün açıklanan enflasyon rakamları ile formül uygulandığında 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nda özel okulların yapabileceği zam oranı yüzde 54.8 oldu. Bu formül yalnızca ara kademelerdeki öğrencileri kapsıyor.

Yeni yönetmelikte yemek ve servis ücretlerine yönelik bir düzenleme yok ancak diğer hizmetlere ilişkin ise önlemler alındı. Buna göre pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma, sertifika programı gibi hizmetlerin ücretleri artık bir formüle göre hesaplanacak.

Yönetmelikle birlikte 12 aylık ÜFE ve TÜFE’nin yarısının 5 puan üstünde zam yapılabilecek. Böylece gelecek yıl bu kalemlere en fazla yüzde 49,8 oranında zam yapılabilecek.

MEB, “Bugün Resmi Gazetede yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine ilişkin bir maddenin bazı basın yayın organlarınca yanlış yorumlandığı görülmektedir” dedi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

“Özel okullar ara sınıflardaki öğrencileri için gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerinin hesaplanmasında daha önce olduğu gibi (ÜFE + TÜFE/2) + 5 formülüne göre belirlenecek.

Yeni yönetmelik hükümlerine göre ise;

1- Kademeler arası geçiş sınıfları yani 1-5-9’uncu sınıfların okul ücretlerinde fahiş fiyat uygulanmayacak.

2- Özel okulların ara sınıflarının kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, pansiyon /yatakhane, uluslararası diploma ve sertifika programı vb hizmetlerinin ücretleri belirlenirken (ÜFE + TÜFE/2) formülü üzerinden yapılacaktır. (Yemek, kahvaltı ve servis ücreti bu kapsam dışındadır)”