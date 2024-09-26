Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günlük temizlik ve çöp toplama faaliyetlerini kesintisiz sürdürürken, kirliliği önlemek adına yeni tedbirler hayata geçiriyor. Bu kapsamda, araçlarından çöp veya sigara izmariti atan sürücüler ile evsel atıklarını belirlenen saatler dışında dışarıya bırakan vatandaşlar ve işletmelere cezalar uygulanmaya başlandı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yaptıkları denetimlerde, geri dönüşüm ve evsel atıkları toplama saatleri dışında çıkaran işletmelere para cezası verdi. Aynı şekilde, çevreyi kirleten sürücülere de cezai işlem uygulandı. Nilüfer Belediyesi, bu adımlarıyla çevre temizliğini koruma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.