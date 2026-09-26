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Denetimlerin park, bahçe ve mesire alanlarında devam edeceği bildirildi.

Zabıta ekipleri, vatandaşları ortak kullanım alanlarının temizliğine ve korunmasına yönelik kurallara uymaları konusunda uyardı.

Denetimlerde yere sigara izmariti atan, çekirdek kabuklarını bırakan, çevreyi kirleten ve parklara zarar veren kişiler tespit edildi. Çevreyi kirleten vatandaşlara attıkları çöpler temizletilirken, kurallara uymayanlar hakkında idari işlem uygulandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe ve mesire alanlarında çevreyi kirleten kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

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