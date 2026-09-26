Kınalıada'ya çöp kamyonu sevk edildi, arızalı araçlar bakıma alındı.

Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz'ın göreve başlamasının ardından belediyenin hizmet araçlarına yönelik yapılan incelemelerde, Adalar Atölyesi'nde hizmet verebilecek durumda araç bulunmadığı tespit edildi. Temizlik hizmetlerinin aksamaması için harekete geçen Adalar Belediyesi, Ümraniye Belediyesi ile kurulan iş birliğiyle kısa sürede çözüm üretti.

Ümraniye Belediyesi tarafından Adalar'a tahsis edilen çöp kamyonu Kınalıada'ya sevk edilerek hizmet vermeye başladı.

Adalar Belediyesi bünyesindeki arızalı araçlar ise bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla Ümraniye Belediyesi'nin atölyesine gönderildi. Araçların gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık bir hafta içerisinde yeniden Adalar'a getirilerek hizmete alınması planlanıyor.

Türkyılmaz: sorunları ertelemeden çözüm üreteceğiz

Göreve başlamasının ardından sahada incelemelerini sürdüren Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz, belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için ihtiyaçları tek tek tespit ettiklerini belirtti.

Türkyılmaz, Adalar'ın günlük yaşamını doğrudan ilgilendiren sorunlara hızlı müdahale edeceklerini vurgulayarak, 'Hemşehrilerimizin günlük hayatını etkileyen hiçbir konuyu bekletmeyeceğiz. İmkânlarımızı ve kurumlarımız arasındaki dayanışmayı en etkin şekilde kullanarak çözüm üreteceğiz. Kınalıada'da hizmete başlayan aracımız bunun ilk örneklerinden biri. Adalarımız için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Adalar Belediyesi, sağlanan destek dolayısıyla Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür etti.